В Башкирии нашли тело рыбака, перевернувшегося на лодке в реке Дема

Фото: госкомитет РБ по ЧС

Тело рыбака, перевернувшегося на лодке в реке Дема в Давлекановском районе Башкирии, было найдено в воде.

Как сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, спасатели обнаружили тело 65-летнего мужчины в четырех километрах ниже по течению от села Казангулово. Ранее в МЧС сообщали, что в диспетчерскую экстренного ведомства позвонил сын рыбака и сообщил о пропаже мужчины.

По данным госкомитета Башкирии по ЧС, утром была обнаружена перевернутая лодка и личные вещи пожилого мужчины. Поиски пропавшего продолжались чуть меньше суток: о пропажи местного жителя заявили еще вечером вчерашнего дня, 8 апреля.

Спасатели со вчерашнего вели поиски рыбака по полотну реки и сегодня вечером, 9 апреля, тело мужчины было найдено.