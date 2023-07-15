Во время ночного пожара на полимерном заводе в Башкирии пострадали два человека

Фото: МЧС Башкирии

Минувшей ночью, 15 июля, в Нефтекамске произошел пожар на предприятии по производству изделий из полимеров. Здание расположено на Автозаводской улице. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

По предоставленным данным, информация о пожаре поступила в 4:51. На место прибыли 19 человек и 8 единиц техники. По прибытию выяснилось, что очаг расположен на втором этаже. Его площадь была около 100 квадратных метров.

Локализация пожара была объявлена в 6:00, в 6:12 его полностью ликвидировали. В МЧС сообщили, что погибших нет. С места ЧП самостоятельно эвакуировались 54 человека. Предварительно, пострадавших двое - это мужчина 33 и 29 лет. Причины ЧП пока что устанавливаются.