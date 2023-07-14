Радий Хабиров ввел режим ЧС из-за мусора в трех районах и двух городах Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров ввел режим чрезвычайной ситуации в Краснокамском, Татышлинском и Янаульском районах, а также в городах Агидель и Нефтекамск Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава Башкирии Радий Хабиров ввел режим чрезвычайной ситуации в Краснокамском, Татышлинском и Янаульском районах, а также в городах Агидель и Нефтекамск. Поводом для этого стала проблема с вывозом мусора с указанных территорий. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте правовой информации 13 июля.

Как сказано в документе, режим ЧС вводится «в связи с прекращением сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов региональным оператором […] «Дюртюлимелиоводстрой» с территорий населенных пунктов […] что создает угрозу жизни или здоровью человека» а также возникновения и распространения заболеваний.

Администрациям районов и городов, где введен режим ЧС, рекомендовано принять исчерпывающие меры по улучшению санитарной обстановки и до 31 июля представить в Минэкологии документы с обоснованием затрат на организацию мероприятий по содержанию территорий населенных пунктов с установленным требованиями. В том числе речь идет о сборе и вывозе отходов. Минэкологии в свою очередь должно принять меры по стабилизации ситуации с мусором. Контроль за распоряжением возложен на министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова.

Напомним, 5 июля Минэкологии лишило статуса регоператора компанию «Дюртюлимелиоводстрой». Ранее у жителей и властей населенных пунктов, которые она обслуживала, возникало много вопросов и претензий к ее работе по вывозу мусора.