«Дюртюлимелиоводстрой» потерял статус регоператора по вывозу мусора в Башкирии

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Один из самых крупных регоператоров по вывозу мусора в Башкирии лишился своего статуса. Как рассказали в региональном Минэкологии, речь идет об ООО «Дюртюлимелиоводстрой». Согласно указу, юридическое лицо продолжит соблюдать свои обязанности регоператора до дня, определенного соглашением, а также в течение 10 рабочих дней со дня определения нового регионального оператора. При этом «Дюртюлимелиоводстрой» будет должен передать новому регоператору все сведения и документы, необходимые для нормальной деятельности по обращению с ТКО.

Напомним, в зону деятельности, за которую отвечал «Дюртюлимелиоводстрой», входят город Агидель и Нефтекамск, а также Аскинский, Балтачевский, Бураевский, Бирский, Дюртюлинский, Илишевский, Калтасинский, Караидельский, Краснокамский, Мишкинский, Татышлинский, Янаульский районы. Ранее у местных жителей и властей возникало много вопросов и претензий к работе регоператора – мусор не вывозился неделями.

Отмечается, что уже совсем скоро Минэкологии приступит к присвоению статуса новому региональному оператору по обращению с ТКО в зоне деятельности № 2, но на срок не более чем на 1 год.