В Уфе пенсионер перевел мошенникам 1 млн рублей, несмотря на попытки полиции его остановить

фото: МВД РБ

В Уфе пенсионер перевел мошенникам 1 млн рублей, несмотря на неоднократные попытки полицейских его остановить. Об этом 13 июля сообщило региональное МВД.

Пожилой мужчина попался на известную схему аферистов. Ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками крупного банка. Они сообщили, что что «злоумышленники пытаются похитить сбережения с его счета». Собеседник на том конце провода предложил пенсионеру обналичить деньги и перечислить их на специально открытый для него «безопасный счет».

Поверив незнакомцу, уфимец пошел в ближайший банкомат – тот, что находится в торговом центре «Центральный». Потерпевший начал было переводить средства, как его остановили полицейские. Они попытались объяснить ему, что он поверил мошенникам, и лучше свои деньги никому не отправлять. После этой беседы пожилой горожанин решил идти до конца и отправился уже в торговый центр «Мир». Там его вновь с предупреждением настигли сотрудники МВД. Ведомство даже опубликовало диалог правоохранителя и пенсионера – последний на увещевания отвечал, что «все знает», собирается оплатить некое «ружье», а по телефону якобы говорит с сыном.

Наконец, «счастливым» для пенсионера стал банкомат третьего торгового центра. Там он выполнил все указания злоумышленников. Убедить пожилого мужчину в том, что его обманули, уже постфактум смог только сын. И теперь уже сам потерпевший пришел в полицию с заявлением о мошенничестве. Беседуя с сотрудником, он сказал, что слышал о подобных схемах из СМИ, но не думал, что сам может стать их жертвой.

Ранее «КП-Уфа» написала большой материал о том, как защититься от телефонных мошенников.

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