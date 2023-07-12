Уровень воды в реке Белой в Башкирии опустился ниже опасно низкой отметки

фото: ufacity.info

Уровень воды в реке Белой на участках в городе Уфе, Бирске и Шакше опустился ниже опасно низкой отметки. Об этом в своем обзоре 11 июля сообщил Гидрометцентр России.

По прогнозам специалистов, ситуация с критически низким уровнем воды в ближайшее время не поменяется.

Напомним, в последние два дня, 10 и 11 июля, как в Уфе, так и во всей Башкирии стояла аномально жаркая погода с превышением 40-градусной отметки. В столице республики были побиты сразу два температурных рекорда подряд.

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