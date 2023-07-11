В Уфе 11 июля был перекрыт температурный рекорд за последние 13 лет

Фото: архив КП

Синоптики Башгидрометцентра сообщил, что сегодня, 11 июля, в Уфе был перекрыт новый температурный рекорд. По предоставленным данным, абсолютный максимум температуры воздуха был зарегистрирован на станции Уфа-Дема.

Метеорологи сообщили, что температура составила +38,2°С. Последний рекорд фиксировали в этот день в 2010 году, когда воздух прогрелся до +34,2°С.

Последний температурный рекорд фиксировали 10 июля, когда столбики термоментров достигли отметки в +39,4°.

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