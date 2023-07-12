Институт МЧС предупредил об угрозе деформации рельсов в Башкирии из-за жары

ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе деформации железнодорожного полотна на фоне аномальной жары в Башкирии Фото: Иван МАКЕЕВ

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредил об угрозе деформации железнодорожного полотна на фоне аномальной жары в Башкирии. Такая же проблема может возникнуть в Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте учреждения.

– Существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна, – передали во ВНИИ ГОЧС.

Отметим, что накануне на улице Зорге в Уфе на фоне аномальной температуры искривились трамвайные рельсы. Транспорт на время пришлось остановить. Ранее синоптики рассказали, что жара в Башкирии в ближайшее время пойдет на спад.

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