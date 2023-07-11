После аномальной жары на Башкирию обрушатся ливни и град

В республике ожидается понижение температуры после 40-градусной аномальной жары, приведшей к рекордным показателям

Сегодня, 11 июля, в республике ожидается понижение температуры после 40-градусной аномальной жары, приведшей к рекордным показателям. Об этом «КП-Уфа» сообщили в Башгидрометцентре.

По словам заместителя начальника метеопрогнозов Светланы Положенцевой, с сегодняшнего вечера в республику начнет поступать более прохладная воздушная масса с запада и в течение двух суток температура постепенно понизится. Сегодняшний день будет последним в плане жары на этой неделе. Ночью ожидается до +25 градусов, завтра днем столбики термометров покажут около +30.

Понижение температуры будет сопровождаться ливнями, градом и усилением ветра до 25 м/с. Ветер будет усиливаться – уже сегодня, например, в Аскино отмечаются порывы ветра до 29 м/с.