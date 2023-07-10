В Башкирии 11 июля ожидается аномальная жара до +40 градусов

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 11 июля, в Башкирии ожидается аномальная жара. Это следует из прогноза, опубликованного пресс-службой регионального отделения МЧС.

Метеорологи прогнозируют переменную облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер будет южный, юго-восточный скоростью пять-десять метров в секунду, днем в некоторых районах случатся порывы до 18 метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит +20,+25°, местами столбики термометров опустятся до +15°. Днем ожидается жара до +34,+37°, в некоторых районах – до +38,+40°.

На автомобильных дорогах прогнозируется хорошая видимость.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.