Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 10 июля, в Уфе во время аномальной жары на улице скончался мужчина. Об этом рассказали горожане в социальных сетях.

Трагедия случилась в микрорайоне Сипайлово. Перед рынком на перекрестке Максима Рыльского и Юрия Гагарина стало плохо мужчине. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь.

Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии, прибывшие медики не успели спасти жизнь мужчины, он умер еще до их прибытия.

Напомним, сегодня, 10 июля, в Уфе из-за жары выросло число вызовов в скорую помощь. За текущий день поступило уже более 1500 вызовов. Увеличилось количество обращений от граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоническими кризами.