Более 1500 обращений за день: в Уфе сегодня июля из-за жары выросло число вызовов в скорую помощь

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 10 июля, в Уфе из-за жары выросло число вызовов в скорую помощь. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

За текущий день, по словам чиновника, на подстанцию скорой помощи поступило уже более 1500 вызовов. Увеличилось количество обращений от граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоническими кризами. В группе риска также находятся пожилые люди, беременные, дети, люди с избыточным весом и эндокринными нарушениями.

Айрат Рахматуллин в своей публикации посоветовал свести к минимуму время нахождения на солнце, пить побольше воды, отказаться от чрезмерных физических нагрузок, ограничить употребление жирной и белковой пищи.

– Пациентам с хроническими заболеваниями важно соблюдать рекомендации лечащего врача и принимать все назначенные лекарства. Категорически не рекомендуется употреблять алкоголь в жару, так как он вызывает обезвоживание организма, – заявил глава республиканского Минздрава.

Напомним, завтра, 11 июля, в Башкирии ожидается аномальная жара до +40 градусов. Существенных осадков не предвидится. В некоторых районах прогнозируется ветер с порывами до 18 метров в секунду.

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