Глава Башкирии возглавил делегацию республики на международной промышленной выставке «Иннопром-2023»

Фото: Пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 10 июля, Глава Башкирии Радий Хабиров принимает участие в работе Международной промышленной выставки «Иннопром-2023». В состав делегации от республики также вошли Премьер-министр Правительства региона Андрей Назаров, первый вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, вице-премьер – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев, руководители институтов развития и промпредприятий Башкортостана.

Планируется проведения ряда рабочих встреч с участием Радия Хабирова. Одним из центральных событий на площадке «Иннопрома» станет презентация результатов Рейтинга эффективности промышленной политики в регионах России за 2022 год. Напомним, по итогам 2021 года Башкортостан второй раз подряд возглавил этот рейтинг, о чем сообщала КП-Уфа.

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