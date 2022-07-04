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Общество4 июля 2022 10:56

Башкирия второй год подряд становится лидером рейтинга эффективности промышленной политики

Результаты оценки работы регионов были оглашены на выставке в Екатеринбурге
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Башкирия второй год подряд становится лидером рейтинга эффективности реализации промышленной политики в регионах России. Второе и третье места заняли Москва и Московская область. Презентация результатов рейтинга состоялась на Международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Об этом 4 июля сообщила администрация главы республики.

фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Рейтинг эффективности промышленной политики формируется с 2021 года по методике Минпромторга и учитывает 53 показателя. Они характеризуют динамику экономического развития региона, деятельность институтов развития промышленности и меры её господдержки, деловую активность бизнеса, а также взаимодействие с Фондом развития промышленности России.

Напомним, на «Иннопроме» сейчас работает делегация Башкирии во главе с руководителем республики Радием Хабировым. Из-за мероприятия было перенесено еженедельное оперативное совещание в местном правительстве.