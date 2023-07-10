ТРЦ «Планета» проводит экологическую акцию «Зеленая планета»

В рамках акции, с 28 июня по 31 августа будет вестись подсчет количества людей, вошедших в здание торгового центра, а осенью сотрудники «Планеты» высадят на территории центра деревья в соответствии с количеством гостей, посетивших ТРЦ за время акции, из расчета одно дерево на каждого 100 000-го гостя. Счетчик гостей размещен в открытом доступе на сайте «Планеты».

«Зеленая Планета» проходит второй год подряд. В прошлом году за два летних месяца торговый центр посетили 1,8 млн гостей, и в ознаменование этого факта рядом с «Планетой», со стороны улицы Энтузиастов, появилось 18 молодых хвойных деревьев.

Кроме того, в рамках акции, Детский клуб «Планеты», который работает каждые выходные июля с 14:00 до 17:00 на -2 уровне в зоне фуд-корта, организует тематические мастер-классы, посвященные природе. Юные гости смогут узнать новое о растениях, научиться выращивать их и ухаживать за ними.

А на крыше ТРЦ, около фотозоны, можно будет сфотографироваться рядом с предметами уличного искусства, созданными уфимскими художниками также на тему защиты окружающей среды.

Подробное расписание активностей на сайте https://ufa.planeta-mall.ru/