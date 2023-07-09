Радий Хабиров обратился к жителям Башкирии из-за сильной жары

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров днем 9 июля обратился к жителям республики из-за сильной жары. Руководитель региона опубликовал в соцсетях пост и прикрепил к нему фотографию, на которой он поет водой собаку.

– На улице очень-очень жарко. Берегите себя. Не перегревайтесь на солнце. И будьте осторожны во время купания. И кстати, наши питомцы тоже сильно страдают от жары, – написал чиновник.

По данным Башгидрометцентра, сегодня, 9 июля, температура воздуха в республике достигает +38°. Такая же жаркая погода прогнозируется и в понедельник, 10 июля. Существенных осадков при этом не ожидается.

Ранее синоптики рассказали, когда в республике закончится жара.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.