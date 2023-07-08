Синоптики рассказали, когда в Башкирии спадет жара

Фото: Рустем АХУНОВ

Синоптики Башкирии рассказали, когда в республике спадет жара, и в регион придет прохладная погода с осадками.

Как поведали «КП-Уфа» специалисты Башгидрометцентра, рост температуры воздуха в республике до высоких отметок обусловлен тем, что в настоящее время региона находится в центре антициклона.

– В ближайшие три дня прогнозируется повышение температуры. 9 и 10 июля днем по республике ожидается температура воздуха более +32 градусов, на юге – до +37 градусов. А после 11 числа антициклон отойдет на восток, из-за чего произойдет понижение температуры и увеличение количества осадков, – сообщил специалист.

Кстати, как отметили сотрудники Башгидромета, аномальной текущая жара не является, поскольку таковой ее можно будет назвать, только когда температура воздуха превысит значение в +38 градусов.

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