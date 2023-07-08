Премьер-министр Башкирии сообщил, что его родители стали примером идеальной семьи

Фото: Андрей Назаров

Сегодня, 8 июля, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров опубликовал в социальных сетях поздравление с Днем семьи, любви и верности. В качестве примера он привел своих родителей, отметив, что он старается равняться для них.

— Для меня примером являются мои родители. Они создали крепкую семью, в которой мы с сестрой были окружены любовью и заботой, — написал Назаров.

По его словам, именно его родители привили понятия добра, уважения к многонациональной культуре и Отечеству.

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