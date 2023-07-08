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НовостиОбщество8 июля 2023 9:19

У самолета Уфа-Сургут обнаружили вмятину на закрылке

Воздушное судно сняли с эксплуатации
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

На борту самолета, следовавшего из Уфы в Сургут обнаружили вмятину. Об этом сообщил телеграм-канал «Авиаинцидент». По предоставленным данным, ЧП произошло 6 июля уже по прибытию в Сургут.

После посадки обнаружили вмятину на основном колесе и изгиб задней кромки третьей секции вместе со вмятиной на передней кромке второй секции правого корневого закрылка.

После случившегося эксплуатацию воздушного судна приостановили. Самолет эксплуатирует авиакомпания «ЮТэйр».

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