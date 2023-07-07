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НовостиОбщество7 июля 2023 16:13

Около СОК "Биатлон" в Уфе из реки достали мужчину без сознания

Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты
Источник:kp.ru
Фото: Управоение гражданской защиты

Фото: Управоение гражданской защиты

Спасатели Управления гражданской защиты проинформировали о том, что в Орджоникидзевском районе Уфы 7 июня спасли тонущего мужчину.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло в реке Белой около СОК "Биатлон". Очевидцы сообщили, что в том районе тонет мужчина. Пострадавшего извлекли местные жители еще до приезда специалистов.

Мужчину доставили до кареты скорой помощи в бессознательном состоянии, сейчас его доставили в больницу.

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