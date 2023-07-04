Фото: Соцсети

Сегодня, 4 июля, в Уфе завершились поиски 17-летнего парня. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

О местонахождение подростка стало неизвестно вчера, 3 июля. Этим утром волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

– Найден! Жив! – коротко сообщили спасатели.

Где все это время находился подросток – не уточняется.

Напомним, в башкирском городе Нефтекамск разыскивают 30-летнюю Евгению Шаймурзину. Поиски женщины продолжаются уже больше двух недель: 19 июня она ушла из дома и до сих пор не вернулась.

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