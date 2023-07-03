Фото: Соцсети

В Уфе разыскивают 17-летнего Александра Стахеева. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Местонахождение подростка неизвестно со вчерашнего дня – с 3 июля. Особые приметы парня: его рост – 185 сантиметров, у него худощавое телосложение, рыжие волосы и светло-карие глаза. В день исчезновения он был одет в желтую футболку, темно-синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой и черную бейсболку.

«БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, сообщить по телефону 8 (937) 3-102-112 или 112.

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