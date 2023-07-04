Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 5 июля из Уфы в Хургаду запустят новые прямые авиарейсы. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.

Авиакомпания «Россия» по средам и субботам будет осуществлять полеты на курорт на Красном море. Перевозить пассажиров будет на лайнерах Boeing 737-800.

Как напомнила пресс-служба аэропорта «Уфа», программу полетов из Уфы в Хургаду также продолжает выполнять авиакомпания AZUR air.

Напомним, вчера стало известно, что из Уфы в Новосибирск будут запущены новые авиарейсы. Полеты раз в неделю по воскресеньям на воздушных суднах Вoeing 737-800 будет осуществлять компания Nordstar.

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