Из Уфы в Новосибирск запустят новые прямые авиарейсы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Уфы в Новосибирск запустят новые авиарейсы. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.

Полеты раз в неделю по воскресеньям на воздушных суднах Вoeing 737-800 будет осуществлять компания Nordstar. Ввремя в пути будет составлять 2 часа 45 минут.

Международный аэропорт «Уфы» также напомнил, что каждый рейсы в Новосибирск выполняет авиакомпания S7 Airlines.

Напомним, с 30 июня увеличилось число прямых авиарейсов их Уфы в Махачкалу. Теперь в столицу Дагестана из Уфы можно будет вылететь четыре раз за неделю.

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