Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 июня увеличится число прямых авиарейсов их Уфы в Махачкалу. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.

Дополнительные рейсы будет осуществлять компания Nordwind Airlines. Теперь в столицу Дагестана из Уфы можно будет вылететь четыре раз за неделю: по понедельникам, четвергам и субботам в 18:00, по пятницам в 17:45.

На данном направлении будут задействованы воздушные суда типа Airbus A321, которые способны уместить на своем борту до 220 пассажиров.

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