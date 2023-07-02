Украина ввела санкции против 4 компаний из Башкирии

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против четырех компаний из Башкирии. Недавно он подписал соответствующий указ.

Санкционные списки дополнились 291 организацией из России, Белоруссии, Грузии, Казахстана и более 190 физических лиц. Среди них четыре предприятия из Башкирии: «Газпром нефтехим Салават», Салаватский химический завод, «Геоскан-Уфа», «Полиэф».

Санкции введены на 10 лет, активы организаций будут заблокированы, им запрещаются торговые и прочие операции, их лицензии аннулируются и пр.

Напомним, этой весной Зеленский ввел экономические санкции сроком на 10 лет против министра труда, семьи и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой.

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