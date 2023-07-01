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НовостиПроисшествия1 июля 2023 11:52

Александр Бастрыкин поручил проверить убийство на каменоломне в Башкирии

В ведомстве держат расследование дела под контролем
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства убийства на каменоломне в Башкирии. Причиной стало обращение жены подозреваемого, которая сообщила, что уголовное преследование мужчины необоснованно.

В ведомстве проинформировали, что жительница республики рассказала о якобы имевшем место давлении и нарушениях со стороны следствия. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах произошедшего и проверить доводы женщины. Расследование держат на контроле в федеральном управлении.