В Министерстве природы рассмотрят целесообразность железной лестницы на Торатау

Фото: соцсети

Житель Башкирии пожаловался в Росприроднадзор на железную лестницу для подъема на Торатау. Об этом у себя на странице в соцсетях рассказала глава ведомства Светлана Радионова. По ее словам, больше всего подписчика беспокоит то, что урбанистическая архитектура не просто не соответствует общему природному виду шихана, но и может нарушить естественный ландшафт. По словам неравнодушного заявителя, многие жители республики солидарны с тем, что железную лестницу нужно заменить на вариант с использованием природного камня. А в решении вопроса они приглашают поучаствовать и Росприроднадзор.

– Информацию о ситуации со строительством на особо охраняемых природных территориях в Башкирии мы передали в Министерство природы. Будем рады, если наше содействие поможет прийти к приемлемому решению для всех сторон, - отметила Светлана Радионова.

Напомним, что строительство лестницы на Торатау началось еще в 2022 году, однако, ввели ее в эксплуатацию только 1 мая 2023 года. Длина экотропы от подножья до вершины горы составляет 412 метров – это 697 ступеней. Строительство лестницы было объяснено тем, что большое количество туристов, которые ежедневно восходят на шихан, может повредить его ландшафт и растительную среду.

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