На вершину шихана Торатау в Башкирии открыли 400-метровую экотропу-лестницу

фото: vk.com // Рустем Афзалов

На вершину шихана Торатау в Ишимбайском районе Башкирии 1 мая открыли экотропу-лестницу. Она состоит из 697 ступеней. Об этом в своих соцсетях министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов.

По словам чиновника, на лестницу ушло 75 тонн металла. На экотропе установили смотровые площадки, беседки, скамейки и систему навигации.

– Нетронутыми останутся редкие растения, не будет нарушаться экологический баланс уникального шихана. Лестница поможет сберечь наше величайшее наследие с историей почти в 300 миллионов лет, – отметил глава Минтуризма.

В геопарке Торатау отметили, что длина лестницы на Торатау составляет 412,5 метра.