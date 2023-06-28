В Уфе собрали рекордный хоровод в национальных костюмах с 3 тысячами участников

Фото: пресс-служба Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что накануне, 27 июня, в столице Башкирии побили рекорд. По его словам, около трех тысяч человек провели хоровод в национальных костюмах.

– Сегодня Уфа побила рекорд – это самый большой хоровод в национальных костюмах. Почти 3 тыс. участников!, – написал глава на своих страницах в социальных сетях.

По его словам, рекорд был побит во время фестиваля национальных культур, который прошел в рамках Х Форума регионов России и Белоруси.