В Уфу на X Форума регионов России и Беларуси прибыла спикер Совфеда Валентина Матвиенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 27 июня, в Уфу на X Форума регионов России и Беларуси прибыла председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко. Об этом рассказала пресс-служба главы Башкирии.

В международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима спикера верхней палаты российского парламента руководитель республики Радий Хабиров. Матвиенко примет участие в программе Форума регионов. Она посетит основные площадки саммита, в том числе выставку достижений народного хозяйства и фестиваль искусств «Славянский базар в сердце Евразии».

А завтра, 28 июня, спикер Совфеда примет участие в пленарном заседании форума.

Напомним, вчера, 26 июня, в Уфе стартовал X Форум регионов России и Беларуси. В первый день мероприятия для посетителей организовали этно-фестиваль и выставку современной техники.

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