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НовостиОбщество26 июня 2023 4:09

В Уфе начинается X Форум регионов России и Беларуси

Мероприятия пройдут 3 дня
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

26 июня в Уфе стартует Х Форум регионов России и Беларуси.

В этот понедельник в столице республики начинается значимое для Башкирии и России в целом мероприятие. Оно объединяет сразу несколько частей – для политиков и простых граждан.

Уфимцы смогут прогуляться по улице Заки Валиди, часть которой уже стала пешеходной. Там выставили технику, представляющую две республики. Также горожанам предлагают посетить гастрофестиваль, выставки, парад национальных костюмов и музыкальный фестиваль «Сердце Евразии» – все это будет проходить 3 дня.

28 июня состоится главная часть официальной части форума. Здесь выступят первые лица республик.

Ранее мы публиковали подробную программу мероприятия.

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