В Уфе начинается X Форум регионов России и Беларуси

26 июня в Уфе стартует Х Форум регионов России и Беларуси.

В этот понедельник в столице республики начинается значимое для Башкирии и России в целом мероприятие. Оно объединяет сразу несколько частей – для политиков и простых граждан.

Уфимцы смогут прогуляться по улице Заки Валиди, часть которой уже стала пешеходной. Там выставили технику, представляющую две республики. Также горожанам предлагают посетить гастрофестиваль, выставки, парад национальных костюмов и музыкальный фестиваль «Сердце Евразии» – все это будет проходить 3 дня.

28 июня состоится главная часть официальной части форума. Здесь выступят первые лица республик.

Ранее мы публиковали подробную программу мероприятия.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.