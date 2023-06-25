Бастрыкин поручил проверить ситуацию с памятником, который разваливается в центре Уфы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту разрушения «Казарм внутренней стражи» в Уфе.

В центре Уфы на улице Карла Маркса находится историческое здание «Казармы внутренней стражи». Старинное здание было пунктом сбора перед отправкой на фронт, а в мирное время там проживали солдаты. В 1994 году здание признали памятником и продолжали использовать для проживания и аренды. Член СПЧ при главе Башкирии Эльза Маулимшина сообщила, что 21 июня в одной из частей здания обвалился потолок. К счастью, никто не пострадал.

24 июня стало известно о проверке случая главой Следкома РФ Александром Бастрыкиным. Он поручил руководителю СК Башкирии Архангельскому подготовить доклад об обстоятельствах инцидента.