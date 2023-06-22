Фото: vk.com/elza_maulimshina

Вчера, 21 июня, в «Казарме внутренней стражи» в Уфе обрушился потолок. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала член Совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина.

По словам правозащитницы, в доме №55/1 по улице Карла Маркса случилось два происшествия. Сначала в санузле обвалилось перекрытие второго этажа, а затем 12 часов спустя вечером то же самое в другом конце строения. Маулимшина утверждает, что частичные обрушения крыши здания были и раньше, последнее произошло в 2019 году.

Пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы сообщила «КП-Уфа», что в результате инцидентов никто не пострадал. Информация о происшествии была передана Управление имуществом казны Башкирии.