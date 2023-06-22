Хабиров поблагодарил парламент Башкирии за 5 лет работы

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил парламент Башкирии за пять лет работы. Руководитель региона принял участие в заключительном пленарном заседании Государственного Собрания республики шестого созыва.

За минувшие годы, по словам Хабирова, на республику выпали непростые испытания, и, как заявил глава Башкирии, депутатам удалось выстроить эффективное взаимодействие с другим органами власти и оперативно принимать необходимые законы.

Радий Хабиров пожелал парламентариям и политическим партиям, которые примут участие в грядущих выборах, удачи и честной политической борьбы. Также он выразил надежду на то, что следующий состав Курултая будет таким же конструктивным и эффективным.

Напомним, 10 сентября текущего года состоятся выборы депутатов Государственного Собрания Башкирии седьмого созыва. Решение о назначении выборов на обозначенную дату было принято в ходе 24-го заседания Центральной избирательной комиссии республики.