10 сентября пройдут выборы депутатов парламента Башкирии

Фото: Рустем АХУНОВ

10 сентября состоятся выборы депутатов Государственного Собрания Башкирии седьмого созыва. Об этом рассказала пресс-служба Центральной избирательной комиссии республики.

Решение о назначении выборов на обозначенную дату было принято в ходе 24-го заседания ЦИК. В ходе мероприятия были рассмотрены вопрос, касающиеся организацией избирательного процесса. Был утвержден перечень документов, составляемых при проведении выборов депутатов Курултая окружными избиркомами на основании обращений кандидатов, которые выдвигаются по одномандатным избирательным округам.

Кроме того, был утвержден перечень отделений Сбербанка для открытия специальных избирательных счетов избирательных объединений и кандидатов в депутаты.