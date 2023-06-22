У самолета рейса Санкт-Петербург – Уфа отказал радар

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня ночь, 22 июня, самолет рейса Санкт-Петербург – Уфа прервал взлет из-за технической неисправности. Об это сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Воздушное судно вернулось обратно на стоянку с предварительного старта на воздушно-посадочной полосе из-за отказавшего радара.

Напомним, несколько дней назад самолет авиарейса Нижневартовск-Уфа прервал взлет. Всему виной оказалась сработавшая сигнализация невыхода на взлетный режим. Впоследствии воздушному судну пришлось заехать на стоянку.