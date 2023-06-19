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НовостиПроисшествия19 июня 2023 7:26

Самолет авиарейса Нижневартовск-Уфа прервал взлет из-за сработавшей сигнализации

Инцидент случился вчера вечером
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера вечером, 18 июня, самолет авиарейса Нижневартовск-Уфа прервал взлет. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Сообщается, что воздушному судну пришлось прервать взлет из-за сработавшей сигнализации невыхода на взлетный режим. Впоследствии самолету пришлось заехать на стоянку.

Напомним, на прошлой неделе пилот самолета летевшего по маршруту Уфа-Сургут не смог посадить судно в аэропорту назначения. По имеющимся данным, у самолета случилась неисправность в работе системы закрылок во время подготовки к посадке.