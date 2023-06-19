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НовостиПолитика19 июня 2023 12:40

В Уфе 26 июня начнется Х Форум регионов России и Беларуси

На выставке свою продукцию представят 35 компаний
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе с 26 по 28 июня пройдет Х Форума регионов России и Беларуси. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказала глава Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева.

В рамках форума 35 компаний из 13 российских и шести белорусских регионов представят свою продукцию. В павильонах будут презентована продукция производителей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительств, сельхозтехника, летательные аппараты и пр.

На улице Заки Валиди посетителям представят экспозицию из 130 единиц техники (тракторы, самосвалы, погрузчики и пр.).

Кроме того, в рамках форума регионов двух стран пройдет гастрофестиваль.

Напомним, в связи с проведением Х Форума регионов России и Беларуси правительство Башкирии планирует сделать 24 июня рабочим днем, а 27 июня – выходным. С таким предложением выступил премьер-министр республики Андрей Назаров.