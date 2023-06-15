Профильную математику на ЕГЭ в Башкирии сдали на 100 баллов только два выпускника

В Башкирии в ЕГЭ по профильной математике приняли участие 7 745 выпускников, и только двое из них получили 100 баллов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии в ЕГЭ по профильной математике приняли участие 7 745 выпускников, и только двое из них получили 100 баллов. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

– Участники ЕГЭ по математике профильного уровня продемонстрировали уверенные навыки выполнения вычислений, решения уравнений и неравенств, работы с функциями. 296 одиннадцатиклассников получили 81 балл и выше, – передали в ведомстве.

Накануне также стало известно, что 100 баллов на экзамене по русскому языку получили 24 выпускника из Башкирии. Максимальный результат показали учащиеся школ из Татышлинского, Куюргазинского, Зианчуринского, Дюртюлинского, Дуванского, Учалинского, Альшеевского, Салаватского районов, а также городов Уфы, Туймазов, Бирска, Стерлитамака и Нефтекамска.