24 выпускника из Башкирии сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В Башкирии 24 выпускника сдали единый государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии 24 выпускника сдали единый государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов. Итоги первого обязательного испытания в своем телеграм-канале 14 июня подвел министр образования республики Айбулат Хажин.

По словам чиновника, 3 659 одиннадцатиклассников написали ЕГЭ по русскому на 81 балл и выше. Кроме того, выпускница школы в селе Шафраново Альшеевского района набрала максимальные баллы сразу по двум предметам: по химии и русскому языку.

– В ближайшее время ждем результаты ЕГЭ по математике профильного уровня, – отметил глава регионального Минобра.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о 20 выпускниках из Башкирии, набравших 100 баллов на ЕГЭ по химии, географии и литературе.