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НовостиОбщество14 июня 2023 11:40

Стенд Башкирии на ПМЭФ-2023 посетили шейхи из ОАЭ

Сегодня начался «нулевой» день форума
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: «Башкортостан сегодня».

Фото: «Башкортостан сегодня».

Стенд Башкирии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посетили шейхи из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил Telegram-канал «Башкортостан сегодня».

Сегодня начался «нулевой» день форума. Как рассказал вице-премьер респбулики Александр Шельдяев, Башкирия намерена в ходе мероприятия подписать три инвестиционных соглашения в сфере промышленности, которые предусматривают общую сумму инвестиций в размере более 12 миллиардов рублей. Проекты позволят ускорить развитие экономической и промышленной сфер республики, создать рабочие места и улучшить экологию региона.

XXVI-й Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.