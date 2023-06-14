Башкирия намерена запустить на ПМЭФ-2023 три проекта в сфере промышленности

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Башкирия намерена подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) три инвестиционных соглашения в сфере промышленности. Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Александр Шельдяев.

По его словам, соглашения предусматривают общую сумму инвестиций в размере более 12 млрд рублей. Проекты позволят ускорить развитие экономической и промышленной сфер республики, создать рабочие места и улучшить экологию региона.

Первый контракт предполагает реконструкцию на предприятии «Газпром нефтехим Салават» установки каталитического риформинга бензина с двукратным увеличением мощности по сырью. Инвестор намерен вложить в проект 8,9 млрд рублей и реализовать его до 2026 года.

По еще одному соглашению вблизи ГРС «Салават-4» до 2024 года построят завод по производству сжиженного природного газа мощностью в три тонны в час за 1,6 млн рублей. Третий проект реализуют в городе Сибае. Это рекультивация земель, подверженных техногенному загрязнению при добыче и обогащении руд. Сумма инвестиций в работы составит около 1,6 млрд рублей.

XXVI-й Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.