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НовостиОбщество9 июня 2023 9:49

В Башкирии 20 выпускников стали 100-балльниками ЕГЭ

Всего в экзаменах приняли участие 3249 человек
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии 20 выпускников школ стали стобалльниками по ЕГЭ. Об этом рассказала пресс-служба Министерства науки и образования республики.

На днях стали первые результаты единого государственного экзамена. 16 обучающихся получили максимальный балл по химии, трое – по географии, один – по литературе. 81 балл и выше набрали 598 человек. Всего же в экзаменах приняли участие 3249 выпускников.

Как напомнил Минобр Башкирии, 8 июня выпускники республики сдавали ЕГЭ по обществознанию, его выбрали 38% обучающихся. Грядущая неделя будет посвящена биологии (экзамен состоится 13 июня) и иностранным языкам.