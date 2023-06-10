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НовостиОбщество10 июня 2023 16:47

В Башкирии показатель заболеваемости ВИЧ вырос на 21%

Роспотребнадзор предоставил данные на 2022 год
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По информации Роспотребнадзора, в Башкирии в 2022 году выросла заболеваемость ВИЧ. По предоставленным данным, показатели подскочили на 21%. В ведомстве проинформировали, что заболеваемость составила 48 на 100 тысяч населения. Всего зарегистрирован 1 921 случай заболевания ВИЧ.

Погибло за год 887 человек, из которых 301 человек умер непосредственно от вируса, то есть, 33%. Также, по информации сотрудников Роспотребнадзора, в 2021 году 16,6% скончались от вируса и иммунодефицита человека.