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НовостиПроисшествия10 июня 2023 6:28

В Башкирии из огня спасли мужчину с признаками алкогольной интоксикации

Пострадавший отказался от госпитализации
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили о пожаре, который произошел сегодня, 10 июня, утром в Салавате. По предоставленным данным, в результате ЧП из многоквартирного жилого дома пришлось эвакуировать троих человек.

В ведомстве сообщили, что пожар произошел в квартире дома на улице Космонавтов. Когда спасатели прибыли на место ЧП, то обнаружили там 41-летнего мужчину с признаками отравления продуктами горения и алкогольной интоксикацией. От госпитализации мужчина отказался, и после получения первой помощи покинул больницу. Причины ЧП выясняют дознаватели.