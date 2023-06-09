В Уфе мошенники от имени ректора УУНиТ пытаются получить личные данные граждан

Фото: vk.com/uustufa

В Уфе мошенники от имени исполняющего обязанности ректора Уфимского университета науки и технологий Вадима Захарова пытаются получить личные данные граждан. В официальной группе вуза в социальной сети «ВКонтакте» глава учреждения выпустил специальное обращение на этот счет.

– Дорогие друзья! От моего имени идет массовая рассылка с просьбой предоставить доступ к персональным данным. Это фейковая рассылка. Будьте, пожалуйста, внимательны, перепроверяйте информацию и знайте, что это мошенники, – заявил Захаров.

Напомним, на днях днях уфимцы стали натыкаться в соцсетях на объявление от имени известной строительной фирмы, где предлагалось сделать репост и получить возможность выиграть частный дом. Как удалось выяснить «КП-Уфа», авторы этого объявления могут быть мошенниками.