Неизвестные затянули тысячи уфимцев в розыгрыш дома, которого не существует

Подобные конкурсы могут нанести ущерб пользователям соцсетей и их кошельку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях уфимцы стали натыкаться в соцсетях на объявление от имени известной строительной фирмы, где предлагалось сделать репост и получить возможность выиграть частный дом. Как удалось выяснить «КП-Уфа», авторы этого объявления могут быть мошенниками.

ФЕЙКОВАЯ РЕКЛАМА

Пользователи соцсетей несколько дней назад увидели необычное сообщение, размещенное в аккаунте строительной фирмы из Уфы. Название профиля совпадало наименованием существующей организации. Сообщалось, что сейчас организация проводит небывалый розыгрыш – за подписку и репост участникам дают шанс выиграть новый частный дом. На заманчивое предложение откликнулись тысячи доверчивых уфимцев – всего за пару дней число подписчиков у этого профиля выросло на 15 тысяч.

Вот только в настоящей компании «Строй-Уфа» ничего и не слышали о конкурсе, и тем более о призе в виде нового дома. Как рассказали «КП-Уфа» представители организации, этот аккаунт в соцсетях ведут неизвестные им люди.

- Мы такие конкурсы не устраиваем и никаких объявлений не выкладывали. Аккаунт ведут неизвестные люди. Оформили они его в похожих с нами цветах и, таким образом, вводят людей в заблуждение. Какие цели они преследуют – остается только догадываться. Ответственно заявляем: авторы этого объявления никакого отношения к нашей организации не имеют, - подчеркнули в компании.

Впрочем, вполне вероятно, что такой «розыгрыш» использовали для того, что собрать подписчиков на новый аккаунт. Создатели впоследствии могут продать его другому человеку или использовать в своих целях.

К4АК ЗАЩИТИТЬСЯ

Уфимский адвокат Роман Петров в беседе с «КП-Уфа» пояснил, какую опасность могут представлять злоумышленники, публикующие подобную фейковую рекламу.

- Во-первых, в своих постах эти люди могут использовать фишинговые ссылки, перейдя по которым пользователи рискуют лишиться денег. Ну или такие аккаунты могут создавать конкуренты этого юрлица. Обычно дела такого рода рассматривают в Федеральной антимонопольной службе, либо в судах, - отмечает адвокат.

Как же простым гражданам не попасть на удочку мошенников? Как проверить, действительно ли рекламное объявление опубликовано настоящими представителями фирмы?

- Простой пользователь может зайти на сайт Налоговой службы и проверить ту или иную организацию: чем она занимается, кто руководитель. Все эти данные есть в реестре, но надо знать ИНН или ОГРН. В свою очередь, любая реклама сейчас, в том числе в соцсетях, обязательно маркируется. В этой маркировке должны быть также указаны ИНН и ОГРН, - рассказывает Роман Петров.