В Уфе вынесли приговор мужчине, который домогался четырех девочек

кадр видео: ГТРК "Башкортостан"

В Уфе вынесли приговор уроженцу Бурятии, который домогался четырех девочек. Об этом 8 июня сообщила ГТРК «Башкортостан».

Одно из своих преступлений 25-летний мужчина совершил в конце ноября прошлого года. Он зашел за 11-летней девочкой в подъезд, а затем и в лифт жилого дома. Там злоумышленник стал приставать к ребенку. Все это зафиксировала камера видеонаблюдения. После того как двери подъемника открылись, он сбежал.

В ходе розыска сотрудники СК и МВД вычислили извращенца. Он жил по соседству от дома, где произошло преступление. Полицейские задержали его уже в аэропорту. В тот момент мужчина собирался регистрироваться на авиарейс, чтобы сбежать на родину.

Как выяснилось позже, жертвами преступника стали еще три девочки: двум потерпевшим 13 лет и одной – 14. Суд по совокупности четырех эпизодов уголовного дела о совершении развратных и насильственных действий сексуального характера приговорил мужчину к 16 годам заключения в колонии строгого режима.