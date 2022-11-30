В аэропорту Уфы задержали мужчину, который домогался девочки в лифте жилого дома

фото: МВД РБ

В аэропорту Уфы задержали мужчину, который домогался 11-летней девочки в лифте жилого дома на улице Транспортной в микрорайоне Инорс. Он надеялся сбежать из Башкирии, когда узнал о том, что его разыскивают. О поимке подозреваемого сообщили в региональных МВД и СК.

Как передали в правоохранительных ведомствах, злоумышленник, 25-летний уроженец Бурятии, летом приехал в Уфу на заработки. В день совершения преступления – 26 ноября – он зашел в подъезд жилого дома и лифт вслед за девочкой. Там мужчина начал домогаться ребенка, а когда двери подъемника открылись, он ушел. Потерпевшая впоследствии рассказала о случившемся матери.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении лица младше 14 лет. В ходе розыска сотрудники СК и МВД вычислили злоумышленника. Он жил по соседству от дома, где произошло преступление. Полицейские задержали подозреваемого в аэропорту – в тот момент, когда он собирался регистрироваться на рейс, чтобы вернуться на родину. Фигурант уголовного дела надеялся сбежать из Башкирии, узнав о том, что он находится в розыске.

Мужчину передали сотрудникам СК. Сейчас его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.